Verdächtiger 20 Jahre nach Mord an Kind in Spanien gefasst

Fahndungserfolg für die niederländische Polizei. Im Fall des 1998 ermordeten Jungen Nicky Verstappen ist der Täter nach Polizeiangaben gefasst. So soll der 55-jährige Jos B. in Spanien festgenommen worden sein. Er soll nun an die Niederlande ausgeliefert werden.Auf Twitter erklärte Peter de Vries,...