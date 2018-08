Mutter klagt über Kita: „Mein Sohn fühlt sich als Ausländer“

Sie spricht mit leiser Stimme, aber ihre Wut ist unüberhörbar: In einem Video auf Facebook hat sich eine junge Mutter dieser Tage an die Öffentlichkeit gewendet: Ihr Sohn sei in seiner Kita völlig isoliert – weil er Deutscher sei.„Mein Sohn fühlt sich hier wie ein Ausländer“, klagt Leen K. und...