Robert De Niro: Seine besten Filme

Die besten Filme von Robert De Niro

Robert De Niro gilt als einer der größten Schauspieler Hollywoods – ein Experte für Außenseiter, gebrochene Charaktere und Menschen am Rande der Gesellschaft. Geboren wurde der US-Amerikaner am 17. August 1943 in New York City. Bilder seiner besten Filme.

Foto: Jörg Carstensen / dpa