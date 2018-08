Mücken: West-Nil-Virus breitet sich in Europa aus

59 Fälle in Griechenland, 23 Fälle in Ungarn, 123 Fälle in Italien mit sogar drei Toten seit Ende Juni – das sind die Zahlen des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zur Ausbreitung des West-Nil-Virus in Europa. Das ECDC analysiert die Zahl der Infektionen, um...