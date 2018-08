Busunglück in den USA - 42 Leichtverletzte

New York Bei einem Busunfall bei East Brunswick im US-Staat New Jersey sind 42 Insassen leicht verletzt worden. Ein Unbekannter hatte den Bus auf der Autobahn mit seinem Wagen gerammt und war anschließend davongefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Schulbus, der Teilnehmer eines Picknicks nach Hause bringen sollte, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Verletzten - Erwachsene und Kinder - wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.