Tödlicher Unfall bei Lauenburg: Zeuge postet Beitrag, statt zu helfen

Ein 18-jähriger Mann ist am Mittwoch bei Lauenburg in Schleswig-Holstein bei einem Verkehrsunfall gestorben. Er war seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem Fahrschulauto zusammengestoßen. Laut Polizei war der junge Mann in seinem Auto eingeklemmt. Es brach ein Feuer im Motorraum aus...