Perseiden: So fotografiert man die Sternschnuppen

Mit den Perseiden kommt nach der Mondfinsternis und dem Blutmond das nächste Spektakel am Himmel: Hunderte Sternschnuppen werden am Wochenende am Nachthimmel zu sehen sein. Denn der Meteorstrom gilt als der ergiebigste des ganzen Jahres. Den Höhepunkt bilden die Nächte vom 10. bis 12. August.Wir...