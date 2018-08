Kind mehrfach vergewaltigt - Urteil erwartet

Freiburg Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Jungen will das Landgericht Freiburg heute im Prozess gegen einen 33-Jährigen das Urteil verkünden. Angeklagt ist ein Spanier aus der Nähe von Barcelona. Er hat zugegeben, den damals in Staufen lebenden und heute zehn Jahre alten Jungen mehrfach vergewaltigt und dafür Geld gezahlt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer zwölf Jahre Gefängnis und unter Vorbehalt Sicherungsverwahrung gefordert. Der Junge war mehr als zwei Jahre lang im Darknet angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen worden.

