Feuerquallen verletzen Badegäste an Ostsee-Stränden

In Heiligendamm sind in den vergangenen Tagen mindestens 90 Menschen durch Feuerquallen verletzt worden. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Starke Ost- und Nordostwinde seien dafür verantwortlich, dass es an Mecklenburgs Stränden nur so von Feuerquallen wimmle, berichtet die Zeitung weiter. Die...