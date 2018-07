Flughafen München: Wie es zu dem Chaos kommen konnte

330 ausgefallene Flüge, etliche stark verspätete Flüge, mehr als 30.000 betroffene Passagiere: Eine folgenschwere Panne an einer Sicherheitsschleuse hat den Flughafen München am Wochenende ins Chaos gestürzt. Und das inmitten der Hauptreisezeit im Sommer. Was ist passiert? Wie kam es dazu? Und was...