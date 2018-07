Fünf Menschen in Texas erschossen - Drei Tote in Altenheim

Washington Unter noch ungeklärten Umständen sind in Robstown in Texas mindestens fünf Menschen erschossen worden, unter anderem drei Bewohner eines Altenheims. Nach ersten Medienberichten starben in dem Altenheim zwei Männer und eine Frau, wenig später wurden in einem anderen Gebäude die Leichen von zwei Männern entdeckt. Die beiden Verbrechen seien miteinander verbunden, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Die Bedrohung sei inzwischen "neutralisiert" worden, hieß es ohne nähere Hinweise auf den oder die Schützen.