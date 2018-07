DLRG: 279 Menschen starben bisher bei Badeunfällen

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 sind in deutschen Gewässern 279 Menschen ertrunken. Das sind 37 mehr als im Jahr davor. Über 80 Prozent waren Männer. Diese Zahlen gab die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Freitag im Ostseebad Scharbeutz bekannt. 2017 habe es im...