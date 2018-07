Noch einmal Hitze pur, dann drohen Gewitter

Offenbach Noch rollt die sonnige Hitzewelle, doch am Horizont ziehen bald erste Wolken auf. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für morgen verbreitet Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis 38 Grad, vor allem am Wochenende dann einige Wolken und Gewitter. Besonders heiß wird es im Westen. Im Osten und Südosten steigt die Temperatur auf 29 bis 34 Grad. Dort können sich einzelne Gewitter entladen, örtlich mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Am Samstag macht sich in Deutschland der Ausläufer eines Tiefs bemerkbar.

