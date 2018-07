Selbstbefriedigung mit Strom: Serienmörder stirbt in seiner Zelle

Einer der gefährlichsten und brutalsten Frauenmörder der deutschen Nachkriegsgeschichte, Leo Egidius S. (62), der als „Würger von Aachen“ in die Kriminalgeschichte einging, ist am Wochenende in der Bochumer Justizvollzugsanstalt Krümmede ums Leben gekommen.Am 19. August 2008 hatte ihn das Aachener...