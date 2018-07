Haftbefehl gegen mutmaßlichen Messerangreifer erlassen

Lübeck Der mutmaßliche Messerangreifer von Lübeck sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 34-Jährigen. Außerdem werden ihm gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung und versuchte besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Deutsche iranischer Herkunft soll gestern in einem Linienbus in Lübeck zehn Menschen zum Teil schwer verletzt haben. Ihm wird vorgeworfen, einen Rucksack angezündet und anschließend mit einem Messer wahllos um sich gestochen haben.

