Atemlose Helene-Fischer-Fans parken Autobahnabfahrt zu

Frankfurt Um pünktlich zum Auftritt von Schlagerstar Helene Fischer in Frankfurt zu kommen, haben rund 100 Autofahrer ihre Fahrzeuge kurzerhand an der Autobahn 3 geparkt. "Die Autos standen in einer geschlossenen Behelfsabfahrt", sagte ein Polizeisprecher. Andere ließen ihre Mitfahrer auf der Standspur aussteigen. Auch Reisebusse hielten laut Polizei auf der Autobahn an, um Fans aussteigen zu lassen. Helene Fischer hatte am Abend einen Auftritt im Frankfurter Waldstadion. Es kam es zu kilometerlangen Staus.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder