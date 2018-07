Von Welle erfasst: Deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken

Palma An der Südostküste von Mallorca ist ein deutscher Urlauber ins Meer gespült worden und ertrunken. Das Unglück ereignete sich, als der Mann gestern Nachmittag mit seiner Frau und den zwei Kindern in der Nähe des Hafenortes Portopetro am Meer spazierenging. Eine hohe Welle erfasste den 52-Jährigen und die Kinder. Der Mutter gelang es, die Tochter zu retten. Vater und Sohn konnten mit einem Kanu an Land gebrachtet werden. Dem Jungen geht es gut, aber für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er unter Wasser gegen einen Felsen schlug und deshalb ertrank.

