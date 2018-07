Highway 1: Frau überlebt sieben Tage in Autowrack in Kalifornien

Eine vermisste Frau hat nach einem Sturz von einer Klippe an der Küste Kaliforniens sieben Tage lang im Wrack ihres Geländewagens überlebt. Zwei Spaziergänger entdeckten die 23-Jährige aus der Gegend von Portland am Freitag in mehr als 60 Metern Tiefe am Küstenstreifen Big Sur und alarmierten die...