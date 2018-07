Berlin Jubel und beglückte Gesichter bei Burt Bacharachs Fans: Zwei Monate nach seinem 90. Geburtstag hat der legendäre Komponist am Samstag erstmals in Deutschland ein Konzert gegeben. Mit Anekdoten, in Sakko und Sneakers - und fitter als manch 60-Jähriger - führte der sogenannte King of Easy Listening durch einen selig machenden Abend im Berliner Admiralspalast. Er sei erst ein einziges Mal in Berlin gewesen, sagte Bacharach zu Beginn des Konzerts - 1960 als Begleiter von Marlene Dietrich.

