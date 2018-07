Fall Susanna: Weiterer Haftbefehl gegen Verdächtigen Ali B.

Der Iraker Ali B. sitzt als Tatverdächtiger wegen des Mordes an der 14-jährigen Susanna in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde nun ein zweite Haftbefehl erlassen. Ali B. soll ein weiteres Mädchen vergewaltigt haben.Der 21-Jährige sitzt seit mehr als einem Monat in der Justizvollzugsanstalt (JVA)...