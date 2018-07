BGH-Urteil: Eltern dürfen Facebook-Konto toter Tochter einsehen

Facebook muss den Eltern eines toten Mädchens als Erben Zugang zu dem seit fünfeinhalb Jahren gesperrten Nutzerkonto der Tochter gewähren. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in letzter Instanz entschieden. Auch Briefe und Tagebücher gingen an die Erben über, sagte der Vorsitzende...