Familien von geretteten Jungen warten auf Krankenhausbesuch

Rettungswagen nahe der Unglückshöhle: Die Retter hatten sich nach langen Vorbereitungen erst am Morgen endgültig zu dem Einsatz entschlossen.

Die in der Höhle eingeschlossenen Jungen haben einen Brief an ihre Familien geschrieben.

Eine Rettungskraft macht sich auf den Weg zum Eingang der Höhle, in der sich noch immer mehrere Jugendliche und ihr Betreuer befinden.

Ein Rettungswagen bringt einen der Jungen, der in der Höhle gefangen war, zu einem Hubschrauber, mit dem er ins Krankenhaus geflogen wird.

Rettungskräfte tragen einen der geretteten Jugen auf einer Bahre in einen Krankentransporter.

Chiang Rai Die Familien der aus einer thailändischen Höhle geretteten Jungen warten noch auf ein erstes Wiedersehen. Wie der Sender Thai PBS am Montag berichtete, informierten die Behörden die Familien, sich für einen Besuch im Krankenhaus bereit zu halten.

Am Sonntag retteten Spezialtaucher vier der Jugendfußballer aus der Höhle. Sie werden derzeit in einem Krankenhaus in der Stadt Chiang Rai behandelt.

Nach Auskunft der Behörden geht es ihnen den Umständen entsprechend gut. Der achte Stock der Klinik, wo die Jungen die erste Nacht nach ihrer Rettung verbrachten, ist von der Polizei abgesperrt. Am Montag war zu beobachten, wie eine erste Gruppe von Zivilisten in den Krankenhaustrakt gelassen wurde. Von Seiten des Krankenhauses gab es aber keine Bestätigung dafür, dass dies bereits Familienangehörige waren.

Die Rettungsaktion soll am Montag fortgesetzt werden. Die zwölf Jungen und ihr Fußballtrainer sind seit mehr als zwei Wochen in der Höhle im Norden des Landes gefangen. Der Trainer und acht weitere Jungen sind noch in der Höhle. Auch den Familien der noch nicht geretteten Jungen sagten die Behörden Thai PBS zufolge, sich für Krankenbesuche vorzubereiten.