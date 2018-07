Erstes Aufatmen in Thailand: Vier Jungen aus Höhle gerettet

Chiang Rai Vier der eingeschlossenen thailändischen Jungen sind nach 15 Tagen Höhlen-Gefangenschaft von Spezialtauchern gerettet worden. Die Helfer holten die Mitglieder der Fußballmannschaft ins Freie, wie der Chef der Rettungsmission mitteilte. Drei Jungen seien von Hubschraubern in ärztliche Behandlung gebracht worden, einer von einem Rettungswagen, berichtete Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn. Frühestens gegen 2.00 Uhr am Montagmorgen deutscher Zeit wird die Rettungsaktion fortgesetzt. Acht Jungen und ihr Trainer sind noch in der Höhle eingeschlossen.