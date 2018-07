Deutsche Bahn will Sicherheit an alten Stellwerken erhöhen

Berlin Die Deutsche Bahn will mit einem Großprojekt bundesweit die Sicherheit an alten Stellwerken verbessern. Nach dem Zugunglück von Aichach im Mai sollen Hunderte mechanischer Stellwerke mit elektronischen Warnsystemen ausgerüstet werden, berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Eine Bahnsprecherin bestätigte den Bericht, nannte aber keine Details. Rund 90 Millionen Euro sollen laut "Spiegel" ab Januar 2019 investiert werden. Betroffen sind demnach 600 von 1178 sehr alten Stellwerken, in denen Signale und Weichen noch mechanisch bedient werden.