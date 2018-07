Steve Ditko, Mit-Schöpfer von "Spider-Man", ist tot

Der als Mit-Schöpfer der legendären „Spider-Man“-Figur bekannt gewordene Comic-Zeichner Steve Ditko ist tot. Der US-Künstler wurde bereits am 29. Juni in seiner New Yorker Wohnung tot aufgefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Hausmeister habe Ditko leblos vorgefunden, sagte ein...