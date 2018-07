Retter wollen Sauerstoff in Höhle leiten

Chiang Rai Trotz des Todes eines Tauchers bei der Rettungsaktion der in einer Höhle eingeschlossenen Jugendlichen sind die Helfer in Thailand weiterhin optimistisch. Die Retter wollten versuchen, Sauerstoff in die Kammer zu leiten, in die sich die Fußballmannschaft und der Trainer geflüchtet haben. Die Gruppe ist seit dem 23. Juni eingeschlossen. Womöglich müssen sie einen Teil der drei Kilometer bis zum Höhlenausgang tauchen. Einem der Helfer, einem Taucher, war die Atemluft ausgegangen. Warum genau, ist noch unklar.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder