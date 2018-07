Häftling betreibt bei Facebook Videoblog aus dem Gefängnis

Ein Berliner Häftling hat aus seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Tegel heraus einen Videoblog auf Youtube und Facebook betrieben, in dem er vermummt aus dem Gefängnisalltag berichtete. Das führte in den Gefängnisverwaltungen nun zu hektischer Betriebsamkeit.Der Gefangene tritt...