NSU-Prozess: Beate Zschäpes Schlusswort im Wortlaut

Nach mehr als fünf Jahren ist der NSU-Prozess am Ziel: Am 11. Juli will das Gericht die Urteil sprechen. Zuvor hat sich die Hauptangeklagte Beate Zschäpe noch einmal persönlich geäußert – auch an die Adresse von Hinterbliebenen. Wir dokumentieren ihr Statement:Hoher Senat, sehr geehrte...