Eurojackpot: 90 Millionen Jackpot im Lotto zum siebten Mal in Folge

Er ist ein harter Hund und wird und wird nicht geknackt: In der siebten Woche in Folge liegen 90 Millionen Euro im Topf des Eurojackpots und warten auf einen Gewinner. Seit 14 Ziehungen ist es Tippern aus 18 europäischen Ländern nicht gelungen, die notwendigen sieben Zahlen richtig anzukreuzen. An...