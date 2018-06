Meteorologen halten Bilderbuch-Sommer für wahrscheinlich

Offenbach Deutschland steuert womöglich auf einen Bilderbuch-Sommer zu. "Das Sommer-Wetter richtet sich gerne danach, wie derzeit die Wetterlage ist", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Er halte daher einen warmen und trockenen Sommer 2018 für wahrscheinlich. Damit könnte tatsächlich einmal die Bauernregel zutreffen, nach der der Siebenschläfertag am 27. Juni Aufschluss darüber gibt, wie das Wetter in den kommenden sieben Wochen wird. Am Mittwoch war es fast überall in Deutschland sonnig und trocken.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder