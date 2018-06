In Bremen hat es am frühen Donnerstagmorgen eine heftige Explosion im Dachgeschoss eines Wohnhauses gegeben. "Anschließend stand das oberste Stockwerk lichterloh in Flammen", sagte eine Polizeisprecherin. Ob zum Zeitpunkt der Explosion Menschen in dem Haus im Stadtteil Huchting waren, war noch unklar. Die Feuerwehr sei noch dabei, die Flammen zu löschen, erklärte die Sprecherin am Morgen. Auch die Ursache war unklar. Im Umkreis von 100 Metern seien vorsorglich alle Häuser evakuiert worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder