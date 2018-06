Das waren die MTV Movie Awards

Hier läuft auf, wer „on camera“ erfolgreich war: bei Netflix, im TV oder Kino. Wir zeigen Bilder der MTV Awards aus Kalifornien. Natürlich dabei sind diese beiden: Kim Kardashian (l.) and Kris Jenner werden in der Kategorie Beste Reality-Serie für „Keeping Up with the Kardashians“ ausgezeichnet.

Foto: Kevin Winter / Getty Images for MTV