71 Tote im Kühllaster: Schleuser in Ungarn zu 25 Jahren Haft verurteilt

Nach dem Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kühllastwagen im Jahr 2015 hat ein ungarisches Gericht vier Angeklagte zu jeweils 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Das Gericht in Kecskemet (Südungarn) sah es als erwiesen an, dass die drei Bulgaren – der Fahrer des Lastwagens, der Fahrer des...