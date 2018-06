Verkehrsunfall A2 bei Magdeburg: Betonmischer kippt um

Auf der Autobahn A2 ist bei Magdeburg ein Betonmischer umgekippt. Der LKW hat am Mittwochmorgen vor einer Baustelle in Richtung Berlin einen Sattelzug gestreift, der vor ihm fuhr. Der Betonmischer sei anschließend umgekippt und mit einem weiteren Sattelzug zusammengestoßen, so die Autobahnpolizei....