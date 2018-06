Tochter von US-Skistar Bode Miller im Pool ertrunken

Schwerer Schicksalsschlag für US-Skistar Bode Miller: Die 19 Monate alte Tochter des Vancouver-Olympiasiegers und seiner Ehefrau Morgan, Emeline Grier, ist am Sonntag während einer Party in einem Swimming Pool ertrunken. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte die Kleine im Orange County...