Täter nach tödlichem Messerangriff in Viersen auf der Flucht

Eine junge Frau ist am Montag an den Folgen eines Messerangriffs gestorben. Sie war in einem Park in Viersen in Nordrhein-Westfalen angegriffen und schwer verletzt worden. Rettungskräfte konnten sie in ein Krankenhaus bringen, wo sie jedoch kurz darauf starb.Der Angreifer konnte vom Tatort, dem...