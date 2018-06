Fall Susanna: Ali B. soll am Abend in Frankfurt landen

Wiesbaden Der im Wiesbadener Mordfall Susanna verdächtige Ali B. soll nach Informationen von "Wiesbadener Kurier" und "Allgemeiner Zeitung Mainz" am Abend auf dem Frankfurter Flughafen landen. Der Tatverdächtige hatte sich in den Nordirak abgesetzt und war dort in der Nacht zum Freitag von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Ali B. solle in Gewahrsam der Bundespolizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht werden, schrieben die Zeitungen. Die am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefundene 14-jährige Susanna F. aus Mainz ist nach bisherigem Ermittlungsstand Opfer eines Gewaltdelikts geworden.