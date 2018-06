Alexander Gerst hat erfolgreich an der ISS angedockt

Zwei Tage nach seinem Abschied von der Erde ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Freitag auf der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Seine Sojus-Kapsel dockte pünktlich 15.07 Uhr deutscher Zeit am Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde an. Nach einem...