Einsatz an Berliner Grundschule: "Gibt keine Gefahrenlage"

Ein maskierter Polizist steht vor einer Berliner Grundschule. Im Hintergrund durchsuchen Polizisten einen Mann. An einer Berliner Grundschule in Gesundbrunnen im Bezirk Mitte hat es einen Polizeieinsatz gegeben. Foto: dpa

Berlin Großeinsatz der Polizei an einer Grundschule in Berlin-Gesundbrunnen. Die Polizei sperrte die Gegend rund um das Schulgebäude weiträumig ab. Bei der Durchsuchung hat die Polizei nichts Verdächtiges gefunden.

Nach der Evakuierung einer Grundschule in Berlin-Wedding hat die Polizei nichts Verdächtiges gefunden. Das Gebäude sei abgesucht worden, sagte ein Polizeisprecher. "Es gibt keine Gefahrenlage."

Die Kinder seien in Sicherheit. Schüler und Lehrer waren am Vormittag nach einem Alarm aus dem Gebäude geführt, das Gelände abgesperrt worden. Die Polizei habe einen Anruf von außerhalb der Schule bekommen, so der Sprecher. Der Anrufer will zwei verdächtige Personen beobachtet haben, die in die Schule gelaufen sein sollen. Das habe den Polizeieinsatz ausgelöst.