Hamburg Nach dem kompletten Stillstand des Hamburger Flughafens wegen eines Stromausfalls am Sonntag müssen die Passagiere mit keinerlei weiteren Flugausfällen rechnen, teilte eine Sprecherin mit. "Die Lage ist komplett entspannt". 217 Ankünfte und 215 Abflüge würden im Laufe des Tages erwartet. Bereits am Montag war der Flugbetrieb allmählich zur Normalität zurückgekehrt. Eine "schadhafte Isolierung an einem Kupferkabel" hatte den Kurzschluss am Sonntag nach Angaben des Flughafens ausgelöst.

