Hamburg Nach rund einem halben Jahr unfreiwilliger Bühnenpause hat Weltstar Shakira am Abend in Hamburg ihre "El Dorado"-Welttournee gestartet. Mehr als 12 000 Fans tanzten und feierten zu den Songs der zwölffachen Grammy-Gewinnerin, die 2017 wegen einer Stimmbandblutung ihre Tournee hatte verschieben müssen. Nach dem Auftakt in Hamburg geht es für Shakira weiter nach Köln und München. Insgesamt sind über 50 Konzerte geplant.

