„Rock am Ring“ beginnt bei Regen und mit weniger Fans

Bei leichtem Regen und mit weniger Besuchern als im vergangenen Jahr hat am Freitag das legendäre Musikfestival „Rock am Ring“ in der Eifel begonnen. Zum Auftakt rockte auf der Hauptbühne die US-Band Greta Van Fleet die Fans in bunten Regenjacken und Gummistiefeln. „Rock am Ring“ und „Rock im...