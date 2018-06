US-Prediger bittet Anhänger um Spenden – für neuen Privatjet

Jesse Duplantis ist regelmäßig im Gespräch mit Gott. Bringt der Beruf mit sich. Der 68-Jährige gehört in den USA zu den bekannten Massen-Predigern, die Gottes Wort via Fernsehen, Internet und Mega-Kirchen verbreiten. Nicht irgendein Wort. Duplantis residiert in Destrehan nahe New Orleans in einem...