30-Jährige in Berlin getötet - Öffentliche Fahndung nach Täter

Berlin Nach dem gewaltsamen Tod einer 30-jährigen Frau in Berlin fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach dem Täter. Veröffentlicht wurden Bilder einer braunen Mütze, die der Täter "nachweislich" bei dem Angriff auf die junge Frau verloren hatte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann müsse Kratzspuren an den Armen haben. Die Leiche der Frau war am Sonntag von einem Spaziergänger an einer S-Bahn-Trasse in Berlin-Pankow entdeckt worden. Die 30-Jährige war zuvor als vermisst gemeldet worden.

