Im Süden bleibt es regnerisch, im Norden scheint die Sonne

Nach einem Gewitter mit Starkregen standen am Dienstag in dem Mücker Stadtteil Ober-Ohmen im Vogelsbergkreis viele Keller unter Wasser.

Offenbach Nach dem Unwetter, das am Dienstag im Süden und Westen herrschte, bleibt es weiter nass - zumindest in einigen Teilen Deutschlands.

Der Südwesten Deutschlands wird in den kommenden Tagen weiter von heftigen Unwettern heimgesucht. Vor allem für den Donnerstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Starkregen und Hagel, der sich bis zum Erzgebirge und in den Südosten Bayerns ausdehnt.

Lediglich die Mitte und der Norden bleiben verschont. Dort ist es sonnig und trocken.

"Wir haben eine stabile Großwetterlage. Das bedeutet: sommerliche Temperaturen schon im Mai", sagte ein DWD-Meteorologe am Mittwoch in Offenbach. Am Donnerstag werden bereits 27 Grad erreicht, am Freitag 29 und am Samstag sogar 31 Grad. Ob es dann in der kommenden Woche richtig heiß wird, ist noch unklar. "Auf jeden Fall hält sich die Wetterlage bis Ende des Monats."

Am Dienstag hatten Unwetter im Westen und Südwesten Deutschlands vielerorts Schäden hinterlassen. Vor allem in Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kam es zu Überschwemmungen. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Über Ober-Ohmen, einen Ortsteil der Gemeinde Mücke im mittelhessischen Vogelsbergkreis, sagte ein Feuerwehrsprecher: "Der ganze Ort ist abgesoffen." Am Frankfurter Flughafen wurden mehr als 100 Starts und Landungen gestrichen - wegen Gewittern in Europa, aber auch wegen eines Fluglotsenstreiks in Frankreich.

In Rheinland-Pfalz ereignete sich bei starkem Regen in Isenburg nördlich von Koblenz ein kleiner Erdrutsch, wie die Polizei mitteilte. Eine Bundesstraße wurde zeitweise gesperrt; Straßen und Keller waren mit Schlamm überflutet.

In der Verbandsgemeinde Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell - ebenfalls in Rheinland-Pfalz - lagen dicke Hagelkörner zwischenzeitlich bis zu einem halben Meter hoch.