Polizei: Vom Survivor bis zum Twizy. Die Polizei rüstet auf

Der Fuhrpark und die Flotte der Polizei

Die deutsche Polizei ist vielfältig ausgerüstet. Wir zeigen ihren Fuhrpark und ihre Flotte. Dazu gehört auch der „Survivor R“: Der 17 Tonnen schwere gepanzerte Wagen von Rheinmetall dient den sächsischen Spezialeinheiten und soll bei Amok- oder Terrorlagen in Einsatz kommen. Wegen Stickereien auf seinen Sitzbezügen war er bei der Vorstellung Ende 2017 sofort in die Kritik geraten. Die an NS-Ästhetik erinnernden Inschriften in Frakturschrift wurden daraufhin entfernt.

Foto: Annegret Hilse / dpa