Das sind die besten Bilder des Tages

Dienstag, 15. Mai: In Südkorea können Jungen das Leben von buddhistischen Mönchen kennenlernen, indem sie zwei Wochen lang in einem Tempel leben. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Die Kleinen amüsieren sich sichtlich beim Ausflug in einen Vergnügungspark in Yongin.

Foto: KIM HONG-JI / REUTERS