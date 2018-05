Mann rast mit Auto in Radfahrergruppe – Fahrer ist 81

Ein 81-jähriger Autofahrer ist bei Klein Köris (Dahme-Spreewald) in eine Radfahrergruppe gerast. Vier Radfahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in Berliner Krankenhäuser geflogen worden, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Süd,...