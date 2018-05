Gewitter und Starkregen am Vatertag

Der Tag begann sonnig, doch dann krachte es: In weiten Teilen Deutschlands gab es am Vatertag Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen. Besonders heftig traf es den Norden. In Havighorst (Schleswig-Holstein) steht die Einfahrt und Garage eines Wohnhauses unter Wasser.

Foto: Markus Scholz / dpa