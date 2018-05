Sein letzter Wunsch

Mit Gelassenheit und Ruhe sah der 104-jährige AustralierDavid Goodall seinem selbst gewähltem Tod in der Schweiz entgegen. „Ich will nicht mehr länger leben. Ich verliere mein Augenlicht und mein Gehör“, sagte der Botanikprofessor bei seiner letzten Pressekonferenz am Mittwoch in Basel. Er sei...